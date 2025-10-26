Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales

Minuto30.com .- Atlético Nacional ha confirmado, de cara al Clásico Paisa contra el Deportivo Independiente Medellín, cuatro bajas significativas en su nómina. El técnico Diego Arias no podrá contar con la presencia de jugadores importantes para el crucial encuentro.

Los Jugadores Ausentes:

Los futbolistas que no estarán disponibles para el clásico son César Haydar, Juan José Rosa, Juan José Arias y Juan Manuel Zapata.

Aunque estarán fuera del clásico, se espera el pronto regreso a la actividad de los jugadores así: Juan José Arias regresará a entrenamientos el 30 de octubre; mientras que Juan Manuel Zapata, Juan José Rosa y César Haydar regresarán el 27 de octubre.

El Caso Especial de César Haydar:

Es importante destacar la situación de César Haydar, quien lleva varios meses lesionado. Su regreso a la cancha será gradual, ya que se reintegrará a «entrenamientos grupales controlados» para evaluar su evolución, y no a la competencia inmediata.

El ‘Verdolaga’ enfrentará el clásico ete domingo 26 de octubre desde las 6:30 de la tarde en el Atanasio Girardot.

