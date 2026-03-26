¡Cuatro años después! Ocho funcionarios del INPEC a responder por fiesta en «La Picota»

Resumen: La Procuraduría considera que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.

Los hechos ocurrieron en el pabellón de alta seguridad de extraditables entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad, fechas en las que se habrían realizado sin autorización conciertos con reconocidos cantantes vallenatos.

La medida afecta al director (e) de La Picota para ese entonces, Carlos Hernán Camacho; al capitán de prisiones, Luis Francisco Gómez Benítez, y a los dragoneantes Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.

Según la investigación, los disciplinados habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón de alta seguridad como bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, la realización de conciertos y de juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.

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Estas conductas, según el Ministerio Público, podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario, al tratarse de un pabellón destinado a internos de alta seguridad y con estrictas restricciones de control.

La Procuraduría considera que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario.

Igualmente, reiteró que la vigilancia del sistema penitenciario es fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.