Madrid, 18 feb (EFE).- Reencontrados este martes como rivales en los banquillos en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Inter, Diego Simeone y Simone Inzaghi antes fueron compañeros sobre el terreno, campeones cuatro veces con el Lazio, cuando compartieron 70 partidos y 43 goles.

Temporadas 1999-2000, 2000-01, 2001-02 y 2002-03. Ambos llegaron a la vez, en el verano de 2019. Simone Inzaghi, fichado al Piacenza, tras sus 15 goles. Simeone, traspasado desde el Inter, en la operación de la venta de Christian Vieri al conjunto 'neroazurro', negociada por ambos clubes mientras el centrocampista argentino iba de viaje.

Simeone fichó por el Lazio el 8 de junio de 1999. Un día más tarde, tras la marcha del goleador Vieri, el conjunto romano incorporó a un delantero joven, prometedor, que entonces tenía 23 años a cambio de unos 16 millones de euros. Era Simone Inzaghi. Ambos se sumaron al proyecto dirigido entonces por Sven Goran Eriksson, en el que militaban Alessandro Nesta, Pavel Nedved, Matias Almeyda, Juan Sebastián Verón, Dejan Stankovic o Roberto Mancini.

Para los dos, el primer partido fue la Supercopa de Europa de 1999 contra el Manchester United. El viernes 27 de agosto de 1999 en el estadio Luis II de Mónaco, entonces la sede inamovible de aquel duelo entre el campeón de la Liga de Campeones y el de la Copa de la UEFA (ahora se disputa en diferentes campos cada edición), que conquistó el Lazio.

Inzaghi fue titular, a los 23 minutos sustituido por lesión por Marcelo Salas. Simeone fue suplente. Entró al campo en el 66, en lugar de Pavel Nedved. No coincidieron aquel día sobre el terreno. Su equipo venció por 1-0, con un gol de Marcelo Salas en el minuto 35 contra el United de David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes o Theddy Sheringham.

Al siguiente ya compartieron fútbol en competición oficial durante once minutos. En la primera jornada de la Serie A, contra el Cagliari, Inzaghi fue titular. Simeone entró en el minuto 59. En el 70, el goleador italiano fue reemplazado.

El primero de los 70 partidos juntos sobre el césped durante cuatro cursos en los que el Lazio rebasó su historia.

37 victorias, 19 empates, 14 derrotas y 43 goles juntos

No sólo se proclamaron campeones de la Supercopa de Europa en su primer choque, sino que fueron más allá. Fueron 38 victorias, 19 empates y 14 derrotas. Y 43 goles juntos. Quince fueron del bravo centrocampista que ya había sido campeón en el Atlético de Madrid (Liga y Copa del Rey en 1996) y en el Inter (la Copa de la UEFA en 1998); 28 del delantero, al que entonces se le conocía más por su hermano, Filippo, que por su propia trayectoria en el Piacenza.

El 14 de mayo de 2000 ganaron la Serie A en la última jornada. El Lazio goleó al Reggina (3-0). Simone Inzaghi marcó el 1-0. Minuto 33. Diego Simeone, el 3-0. Minuto 59. Entre medias, Verón había anotado el 2-0 en el 37. La segunda parte del Perugia-Juventus, decisiva para el desenlace del campeonato (el Lazio necesita una derrota turinesa), se retrasó por la lluvia. Cuando concluyó el 3-0 en Roma, se reanudó el duelo del hasta entonces líder.

El Perugia logró el 1-0 por medio de Alessandro Calori, al inicio de aquel segundo tiempo.

"Cuando estaba entrando en la ducha me dijeron que había marcado el Perugia, nada más empezar la reanudación. Me paré y no me volví a mover. Me quedé allí hasta que terminara el partido. La derrota del Juventus nos hacía campeones de Italia", contó después Simeone en un artículo de aquella época en 'La Gazzetta dello Sport'.

El Lazio fue campeón por segunda y última vez hasta la fecha. La primera databa de 1974. A falta de ocho jornadas, estaba a nueve puntos del Juventus. Cuando restaban cinco, lo veía a cuatro puntos de distancia. En la última lo superó por un punto: 72 a 71. Simeone marcó cuatro tantos en ese recorrido final. Inzaghi sumó tres. Su equipo anotó quince.

"Este título es una victoria personal. Cuando llegué acá nadie me daba posibilidades. Era como que no tenía lugar, como que nunca iba a ser titular. Y bueno, competí, hice sacrificios y supe aprovechar las oportunidades. Al final, además de haber ganado el título, gané una batalla personal. Es lo que siento", contó Simeone a 'La Nación' tras lograr el 'Scudetto'.

La Copa y la Supercopa de Italia ganadas al Inter

Juntos ganaron también la Copa de Italia al Inter. El 12 de abril de 2000, el Lazio se impuso por 2-1 en la ida. Clarence Seedorf marcó el 0-1. Pavel Nedved, en el minuto 40, y Diego Simeone, en el 52, levantaron el marcador adverso para tomar ventaja en Roma. El 18 de mayo de 2000, Inzaghi, Simeone y sus compañeros igualaron a cero en San Siro para culminar el 'triplete'.

Fue entonces su tercera Copa. Después logró cuatro más, en 2003-04, 2008-09, 2012-13 y 2018-19. Ya sin ellos.

Aún quedaba otro título: la Supercopa de Italia de 2000. El 8 de septiembre de ese año, con Simeone en el once, pero sin minutos para Simone Inzaghi, el Lazio se impuso también al Inter por 4-3.

Robbie Keane marcó el 0-1 para el conjunto 'neroazurro', Claudio 'Piojo' López remontó con dos tantos para el Lazio, Sinisa Mihajlovic logró el 3-1, Javier Farinós anotó el 3-2, Dejan Stankovic devolvió la renta al club romano con el 4-2 y Vampeta hizo el definitivo 4-3.

El cuarto título en apenas un año de Simeone e Inzaghi, debutantes el 27 de agosto de 1999 y ganadores de una Serie A, una Copa de Italia y dos Supercopas, una nacional y otra europea, el 8 de septiembre de 2000.

El centrocampista argentino siguió en el Lazio hasta 2003, cuando regresó al Atlético. El delantero italiano hasta 2010 a lo largo de tres etapas diferentes.

Iñaki Dufour

Por: EFE