Cuando pensaron que la izquierda era la solución

El 7 de agosto de 2022, se posicionaba en la casa de Nariño el primer mandartario de izquierda en Colombia. Un gobierno que prometió hacer de la dignidad una costumbre. Hoy, tres años y cuatro meses después, los colombianos seguimos esperando que la dignidad sea costumbre, pues poco o nada ha hecho el gobierno que juró cambiarlo todo.

Promesas que el viento se llevó porque el balance que se puede hacer hoy, ad portas de que termine el “Gobierno del cambio” deja con un sin sabor a todos aquellos que creyeron que la izquierda era la solución. Como si de una novela mal contada se tratara, el país volvió a las épocas donde no se podía viajar en carretera, donde los titulares de los medios lo encabezan los ataques a las estaciones de policía y los secuestros en vías nacionales eran el pan de cada día.

Mejorar el sistema de salud. Si bien el sistema no era perfecto, este gobierno lo condenó a una muerte lenta. Para Petro el problema del sistema radicada en las EPS, ahora que la mayoría se encuentran intervenidas la situación ha empeorado al punto de encontrarnos ante un desabastecimiento de medicamentos que de no ser atendido con prontitud pondría en riesgo la salud de todos los colombianos.

Cero corrupción en las más altas esferas públicas. Petro prometió ser implacable con los funcionarios que cometieran actos de corrupción; hoy, dos de sus exministros, los más importantes de su gobinete fueron condenados por el caso de corrupción más mediático de los últimos años, la UNGRD.

Educación pública gratuita de calidad y condonación a las deudas del ICETEX. Recorte en el presupuesto general para la educación, trabas para girarle los recursos a las instituciones de educación superior y decenas de colombianos que tuvieron que abandonar sus estudios por los recortes en los subsidios que otorgaba el ICETEX.

El 7 de agosto de 2026, se instalará en la Casa de Nariño un nuevo gobierno. Con la ayuda de Dios y el voto de los colombianos no será la continuidad de este gobierno. Los colombianos confiamos en que ese día, regresará la seguridad y la mano firme para combatir la delincuencia.