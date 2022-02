«Cuándo lleguemos a la casa, hablamos»: La hija de los integrantes de Siam les salió con una nueva aventura

in

Los esposos Carolina Núñez y Carlos Montaño, quiénes conformar el grupo Siam, utilizan sus redes, además de para dar a conocer sus lanzamientos, para compartir su vida como familia. En estas, hemos visto crecer a su hija Emilia, que nació en abril de 2016, y que hoy ya tiene 5 años.

Hace poco, precisamente a través de uno de sus perfiles, compartieron un video en los tres están haciendo una videollamada. Los padres se encuentran en las playas de Cancún y la menor aprovecha para confesarles que tiene «pareja».

«Jero me dijo ‘Emi, me gustas mucho’, yo le dije que también me gustaba», inició confesándose Emilia, mientras Carolina le grababa la cara a Carlos, quién tenía cara de sorprendido.

«Tu estás muy chiquita para que un niño te guste», a lo que ella respondió que ya había tomado una decisión y que son «una pareja».

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, pues los fanáticos de los cantantes saben que su hija es muy elocuente y cada día sale con una nueva.

Este es el video de Siam con su hija, Emilia.

