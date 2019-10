¿Cuándo llegaremos al límite?

Hay hechos que muestran la realidad de las cosas y entre ellos se pueden traer a colación los de las fugas del ciego narcoterrorista y ahora el de la parlamentaria condenada por la compra de votos. Estos dos casos en particular demuestran muchas cosas y entre ellas es que el dinero es una coraza que impide el castigo para el delincuente, siempre y cuando este tenga los medios para comprar y sobornar al que se le atraviese.

Elucubrando sobre este hecho innegable y palmario se pueden tener pensamientos muy certeros sobre lo que pudo haber sucedido en el tinglado de los acuerdos de La Habana, en donde el dinero del narcoterrorismo debió rumbar a manos llenas untando a todo el que por allí se asomara, para conseguir la impunidad total de los dirigentes de una de las organizaciones terroristas más ricas en el mundo moderno.

Esos recursos alcanzaron para tirios y troyanos, de ahí se lucraron los negociantes más no negociadores, el payaso mayor y hasta personajes intrascendentes que prestaron sus nombres o el de las corporaciones fundadas por ellos, para hacer divulgaciones mentirosas sobre las bondades de un acuerdo que nunca buscó la paz, más sí el desmedro del concepto de justicia.

Ese dinero sigue rumbando, se pasa en bolsas con videos incluidos; en otras oportunidades se vislumbra o mejor se manifiesta descaradamente en acciones como la atravesada de la jep para la extradición del ciego, con la tirada de la pelota para la corte suprema de justicia selectiva, que decidió dejar en libertad al narcoterrorista para que este con sus propios recursos buscase la libertad.

De hecho se fugó, ahora conforma con otros de los antiguos dirigentes de esa organización narcotraficante el reagrupamiento de las fuerzas del terror en territorio venezolano; país cuyos gobiernos de los últimos 20 años largos han estado más interesados en extender su revolución de corrupción, en vez de solucionar las dificultades que se han originado con la instauración de un modelo en donde se enriquecen los mandatarios y sus secuaces y el pueblo miserable hasta la saciedad, los sostiene agradecido porque son los que les dejan las migajas.

Aquí tenemos unos medios que ponen por encima de la patria la posibilidad de una chiva. Pretenden tapar la realidad del daño que hacen esas organizaciones narcoterroristas encontrando algunas discrepancias en fotos que se usaron para demostrar la estrategia que estos grupos delincuenciales tienen para cautivar a los niños y lavarles el cerebro. Para esos medios es más importante el lugar de la foto y no lo que representa. ¿Qué buscan con eso? Vaya uno a saber.

Caer de c.. para levantarse no es caer sino un traspiés dice la Merlano quien una vez extendida en el piso, se irguió con calma y tomo un Rapiescape hacia Villadiego. Esa comedia es sin lugar a dudas el resultado de muchos intereses e interesados en que esta persona no tenga la posibilidad de contar todas las turbiedades que se mueven en el contexto electoral de la región Caribe qué, aunque no sea la única que usa esas prácticas de compra de conciencias si es la que cuenta con la fama; en el interior y en especial en zonas en donde el otrora famoso partido liberal rige desde hace tiempo los destinos municipales, el voto se consigue arreglando un muro, reparando un techo o pintando un cuarto cada 4 años. Eso lo pueden corroborar los habitantes de un municipio del sur del valle del Aburrá.

Claro está que los recursos para estas acciones salen del erario público.

Los interesados para que ese silencio fuese efectivo armaron una vaca monumental en cuanto al dinero para garantizar el éxito de esa chistosa fuga cinematográfica.

Aquí hay muchos untados y más de uno pagará gustoso un poco de tiempo en la cárcel, puesto que saldrá con suficiente dinero para colmar sus aspiraciones. En el trompo salió todos comen de acuerdo con su apetito y este incluirá muy seguramente, la contratación de abogados para que si se da la muy remota posibilidad de pena carcelaria, esta sea la mínima que saldrá reducida al máximo por los excesivos beneficios que tiene el régimen penal colombiano para premiar al delincuente.

Las consecuencias se reducen a la destitución de dos funcionarios y pare de contar, las investigaciones que se adelantarán con toda la parsimonia del mundo, darán unos resultados acordes con los intereses de los pagadores del costo de la fuga.

Postre: ¿Qué puede esperarse cuando un empresario de la construcción financia estudios de movilidad cuyas recomendaciones solo lo benefician a él? Así se mueven las a$untos en alguno$ sectore$ de la co$a pública puesto que los funcionario$ reciben y dan como válido$ y cierto$ esos remedo$ de estudio$ técnico$. Hay mucho$ Pe$o$.