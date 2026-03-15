Cuando las urnas opacaron las flores

Resumen: La jornada del 8 de marzo de este año dejó una reflexión: cuando coinciden eventos de gran impacto nacional, algunas celebraciones pueden perder visibilidad

El pasado 8 de marzo, fecha en la que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Colombia se vivió una jornada muy particular. Mientras en muchos lugares se acostumbran las flores, los mensajes de gratitud y los homenajes a las mujeres, este año la atención del país se concentró en otro escenario: las urnas y las elecciones para el Cámara de Representantes de Colombia y el Senado de la República de Colombia.

Desde muy temprano, la conversación en calles, cafeterías, medios de comunicación y redes sociales giraba alrededor de los candidatos, las votaciones y los resultados. Las emisoras transmitían reportes electorales, los noticieros seguían minuto a minuto la jornada democrática y muchos ciudadanos estaban pendientes de su derecho al voto.

En medio de ese ambiente político, el homenaje tradicional a las mujeres quedó, para muchos, en un segundo plano. En años anteriores era común ver vitrinas llenas de mensajes alusivos al Día de la Mujer, promociones especiales en los almacenes y campañas publicitarias dedicadas a ellas. Sin embargo, esta vez el panorama fue distinto: menos anuncios, menos promociones visibles y una sensación de que la fecha pasó con menor protagonismo.

En los noticieros, las imágenes de largas filas en los puestos de votación ocuparon el lugar que normalmente tienen los reportajes sobre historias de mujeres, sus luchas y sus logros. La agenda informativa estuvo marcada por la política, dejando poco espacio para la celebración que tradicionalmente reconoce el valor, la fortaleza y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad.

Aun así, muchas personas no dejaron pasar la oportunidad de enviar un saludo, un abrazo o un mensaje a las mujeres de sus vidas: madres, esposas, hijas, amigas y compañeras de trabajo. Porque más allá de las coyunturas políticas o electorales, el reconocimiento a la mujer sigue siendo una causa permanente que no depende de una fecha en el calendario.

La jornada del 8 de marzo de este año dejó una reflexión: cuando coinciden eventos de gran impacto nacional, algunas celebraciones pueden perder visibilidad. Pero el respeto, la admiración y la gratitud hacia las mujeres no deberían depender de titulares o campañas comerciales, sino de acciones y reconocimientos que se mantengan todos los días.

Porque el valor de la mujer no se mide por un día de celebración, sino por el lugar que ocupa en la vida, en la familia y en la construcción de una sociedad más justa y humana.