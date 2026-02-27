Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La novena fecha de la Liga BetPlay I-2026 inició con una contundente victoria de Millonarios 5-1 ante Pereira, abriendo paso a una jornada que continúa este viernes con el duelo Once Caldas vs. Boyacá Chicó. El sábado destaca el enfrentamiento entre un necesitado DIM (puesto 16) contra Bucaramanga, mientras que el domingo cerrará con el choque de realidades opuestas entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, equipo que llega como escolta del líder con apenas seis partidos disputados.

¿Cuándo juegan el DIM y Atlético Nacional? Inicia la fecha 9 de la Liga BetPlay

Con la goleada de Millonarios contra Deportivo Pereira, 5-1, arrancó la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026.

Este viernes, 27 de febrero, continua la fecha 9 de la Liga BetPlay, a la que llegan los dos principales equipos con realidades diferentes.

La jornada empieza con el compromiso de Once Caldas recibiendo a Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales desde las 8:30 de la noche.

El sábado, tres compromisos más se vivirán en el FPC. El primero Alianza de Valledupar recibiendo a América de Cali desde las 4:10 de la tarde.

El segundo compromiso de la jornada será desde las las 6:20 de la tarde con el duelo entre Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla.

Finalmente, El DIM, que no la está pasando bien en la tabla, recibe en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Bucaramanga desde las 8:30 de la noche.

El rojo de la montaña llega al puesto 16 con solo 7 puntos en los ocho compromisos disputados en la presente liga.

Por su parte, Atlético Bucaramanga llega octavo en la tabla de posiciones con 11 puntos en 7 partidos jugados.

El domingo se jugarán cuatro partidos más. El primero de la jornada dominical será el de Deportivo Pasto contra Cúcuta Deportivo desde las 2 de la tarde.

El segundo juego del 1 de marzo, será el juego de Águilas Doradas contra Inter Bogotá, desde las 4 de la tarde.

El partido será el del Deportivo Cali contra Fortaleza, compromiso que se jugará desde las 6:10 de la tarde, corresponde a juego adelantado de la fecha 16.

Finalmente el último partido de la jornada será el duelo entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional.

El juego, en el Manuel Murillo Toro será desde las 8:30 de la noche, partido al que el verde paisa llega en la segunda casilla con 15 puntos, jugados apenas 6 partidos.

El Deportes Tolima, por su parte, es sexto con 12 puntos en 8 partido jugados.

