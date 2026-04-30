«Cuando este zurdo ganó»: Milei arremete contra el alcalde de Nueva York tras anuncio de crisis presupuestaria

El Bastón perruno de Javier Milei lo acompañará como homenaje a sus "hijos de cuatro patas".

Resumen: Zohran Mamdani, quien asumió la alcaldía en enero de este año respaldado por el ala más progresista del Partido Demócrata, se ha topado de frente con la realidad fiscal.

Minuto30.com .- La reciente advertencia sobre una inminente crisis financiera en la ciudad de Nueva York ha trascendido las fronteras estadounidenses, encendiendo un nuevo debate en redes sociales. Luego de que el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, reconociera un déficit histórico a tan solo cuatro meses de haber asumido el cargo, el presidente argentino, Javier Milei, utilizó el anuncio para lanzar una dura crítica contra las políticas progresistas y, de paso, contra un sector del periodismo de su país.

La Encrucijada en la “Gran Manzana”

Zohran Mamdani, quien asumió la alcaldía en enero de este año respaldado por el ala más progresista del Partido Demócrata, se ha topado de frente con la realidad fiscal. Tras haber basado su campaña en una ambiciosa agenda de programas sociales y vivienda, el mandatario admitió la incapacidad de la ciudad para sostener sus gastos sin ayuda externa o nuevos impuestos.

Las declaraciones que detonaron la polémica internacional evidencian la gravedad de las arcas municipales:

“Estamos en una crisis presupuestaria histórica. No tenemos ingresos. El déficit es enorme. Una crisis de esta escala no puede resolverse sin la acción del estado. No podemos cerrar este déficit solo con ahorros. Necesitamos nuevos ingresos…”

La Arremetida de Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, conocido por su postura libertaria y su constante batalla discursiva contra lo que él denomina como las “políticas de izquierda empobrecedoras”, no dejó pasar la oportunidad para reaccionar.

A través de su cuenta en la red social X, Milei capitalizó el déficit neoyorquino para validar sus propias advertencias económicas y, además, cobró cuentas pendientes con analistas y comunicadores de la televisión argentina, en lo que sería una clara referencia a conductores de una cadena de televisión argentina:

La predicción cumplida: Aseguró haber anticipado el “desastre” fiscal que traería la victoria electoral de Mamdani.

Crítica a los medios: Lanzó dardos directos contra comunicadores argentinos (mencionando a un “psicólogo” y a un “zurdo de rulos”), acusándolos de haber defendido “con pasión” al entonces candidato estadounidense.

El veredicto final: Acusó tanto a los gestores de estas políticas como a sus defensores mediáticos de ser cómplices de la crisis.

“Me acuerdo que cuando este zurdo ganó adelanté del desastre que causaría. Es más recuerdo que en TN llevaron a un zurdo de rulos que lo defendía con pasión. El psicólogo y sus secuaces zurdos se ponían del lado del zurdito. Aquí el resultado. SON PARTE DEL PROBLEMA. CIAO!” — Javier Milei (@JMilei).