Colombia ya piensa en la segunda vuelta presidencial: acá le contamos cuándo es y cómo se votará

Tras los históricos y polarizados resultados de este domingo 31 de mayo, en los que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraron su paso a la contienda final, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha recordado a la ciudadanía que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el mandato de la Constitución Política de Colombia, al no obtener ningún candidato la mitad más uno de los votos válidos en la primera ronda, se debe convocar a una nueva elección exactamente tres semanas después, en la que participarán exclusivamente los dos aspirantes con las votaciones más altas.

Tres semanas decisivas para el país

El reloj ya ha comenzado a correr para las campañas de De la Espriella y Cepeda. Estos 21 días representan un margen de tiempo sumamente estrecho para reconfigurar estrategias, consolidar alianzas con los sectores de centro y convencer a los millones de colombianos que apoyaron a otras opciones políticas o que decidieron abstenerse.

La autoridad electoral ha garantizado que toda la logística operativa ya está dispuesta para esta nueva cita democrática.

Mismos puestos de votación: Los ciudadanos habilitados para votar deberán acudir a las mismas urnas y mesas donde ejercieron su derecho en la primera vuelta.

Jurados de votación: Por norma general, las personas que prestaron su servicio como jurados este 31 de mayo deberán cumplir nuevamente con esta obligación cívica el 21 de junio.

Tarjetón simplificado: La nueva papeleta electoral será mucho más sencilla, contando únicamente con las casillas de las dos fórmulas presidenciales en contienda y la opción del voto en blanco.

«La maquinaria logística del Estado no se detiene. Estamos listos para garantizar que el 21 de junio los colombianos regresen a las urnas con plenas garantías de transparencia, seguridad y agilidad en el preconteo», aseguró un vocero del órgano electoral.

Calendario de la recta final

Para mayor claridad de la ciudadanía, la Registraduría ha compartido las fechas clave que enmarcan la definición de quién será el próximo inquilino de la Casa de Nariño:

31 de mayo de 2026,Primera vuelta presidencial (Resultados: De la Espriella vs. Cepeda)

15 de junio de 2026,Apertura de urnas para los ciudadanos colombianos en el exterior

21 de junio de 2026,Segunda vuelta presidencial en el territorio nacional (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Julio de 2026,»Escrutinio final, declaratoria de elección y entrega de credenciales»

7 de agosto de 2026,Posesión oficial del nuevo Presidente de la República

Con el panorama electoral definido, el país entra en un periodo de intensa expectativa política, donde cada declaración, alianza y debate será fundamental de cara al decisivo 21 de junio.