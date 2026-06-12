Resumen: La propuesta del candidato presidencial Iván Cepeda de postular a Colombia como sede de un Mundial de fútbol ha desatado una fuerte ola de críticas debido a su evidente contradicción política. Sectores de la oposición y ciudadanos revivieron una declaración suya del año 2020, en la que el propio Cepeda calificó de “repugnante” y “oportunista” que los políticos hicieran campaña electoral utilizando el fútbol —criticando fuertemente a Álvaro Uribe en su momento—. Este giro discursivo le ha valido duras acusaciones de aplicar un doble rasero y recurrir al populismo deportivo en la recta final de la contienda, un señalamiento que su equipo de campaña ha intentado mitigar defendiendo la iniciativa como un proyecto de Estado enfocado en la unidad nacional y la reactivación económica.

Cuando Cepeda decía que era repugnante hacer política con el fútbol: hoy propone un mundial para Colombia

Una propuesta de Iván Cepeda ha desatado una tormenta política y un fuerte debate en redes sociales sobre la coherencia ideológica. El aspirante de izquierda lanzó la ambiciosa propuesta de postular a Colombia para ser la sede de una Copa del Mundo de la FIFA, una iniciativa que busca mover las fibras del fervor nacional, pero que rápidamente se le devolvió como un búmeran debido a sus posturas del pasado.

La polémica no gira en torno a la viabilidad económica o de infraestructura para un evento de tal magnitud, sino en torno al evidente cambio de discurso del candidato. Múltiples sectores políticos y ciudadanos recordaron de inmediato las duras críticas que el mismo Cepeda lanzaba hace unos años contra quienes mezclaban el balompié con la política electoral.

El duro cuestionamiento de 2020: «Propuestas oportunistas»

La memoria de las redes sociales no perdona. En junio de 2020, en plena crisis por la pandemia del COVID-19 y cuando se debatían alternativas para la reactivación del fútbol profesional colombiano, Cepeda fue categórico al rechazar que la política se colgara de las banderas de este deporte.

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En su momento, el hoy candidato presidencial arremetió de frente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificando la estrategia de «repugnante»:

“Repugnante: propuestas oportunistas sobre el fútbol, comenzó la campaña electoral de Uribe montado en la ola de la pandemia. ‘El fútbol le está dando más a Uribe que lo que él le está solucionando al fútbol’”, sentenció Cepeda en 2020.

Para sus críticos, el Cepeda candidato de hoy está incurriendo exactamente en la misma conducta que el Cepeda senador de ayer consideraba inaceptable y oportunista: utilizar la pasión que genera el fútbol como una plataforma de propaganda electoral para sumar simpatizantes.

Lluvia de críticas por «doble rasero»

El revuelo ha sido capitalizado por las campañas rivales y analistas políticos, quienes señalan un presunto doble rasero. Críticos de su coalición afirman que proponer un Mundial —un evento que requiere billonarias inversiones públicas en estadios, hotelería y vías— resulta contradictorio para un programa que prioriza el gasto social directo.

Asimismo, se le acusa de recurrir al «populismo deportivo» para desviar la atención de los debates económicos centrales de la recta final de la campaña. «Cuando lo hacía la oposición era repugnante y oportunismo electoral; ahora que lo propone él en plena campaña, es una propuesta de unidad nacional. La incoherencia es total», señalaron desde los sectores independientes.

Cuando Cepeda decía que era repugnante hacer política con el fútbol: hoy propone un mundial para Colombia