¡Lista la fecha del sorteo! Cuenta regresiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025

La Dimayor, ha confirmado el cronograma para uno de los eventos más esperados del fútbol profesional colombiano, el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

Los aficionados del FPC podrán conocer el destino de los ocho clasificados este jueves 13 de noviembre a partir de las 9:15 P.M., en una ceremonia que marcará el inicio de la fase decisiva del campeonato.

El sorteo se llevará a cabo inmediatamente después de que finalice la jornada 20 de la fase de todos contra todos.

La última fecha es crucial, pues no solo define a los ocho equipos que seguirán en contienda, sino que también establece las cabezas de serie y la conformación de los bombos para el sorteo.

La expectativa es máxima, ya que la ubicación final en la tabla determinará la complejidad del camino hacia el título.

El sorteo será transmitido en directo a través de las señales de Win Sports y Win + Fútbol.

Cuenta regresiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025

Además, estará disponible una emisión en vivo en el canal oficial de YouTube de la entidad, @DIMAYOR_Oficial, garantizando el acceso a todos los seguidores desde cualquier plataforma.

La Dimayor extendió la invitación a todos los aficionados para que sigan de cerca la transmisión y sean testigos de la conformación de los grupos, rumbo a la estrella de navidad.

En este sorteo se definirá el camino que cada equipo deberá recorrer en la emocionante disputa por el título del segundo semestre.

Con la fase de grupos a punto de comenzar, la tensión y la pasión se elevan en el Fútbol Profesional Colombiano.

Por ahora, el DIM y Atlético Nacional son los líderes de la Liga BetPlay II-2025, siendo el 1 y 2, lo que los pone como cabeza de grupo.

Más noticias de la Liga BetPlay