Luego de que James Rodríguez saliera a hablar sobre su situación de salud y los motivos por lo que no estuvo convocados por la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado se refirió a lo sucedido con James y criticó a la prensa por las palabras que usaron tras el triunfo contra Ecuador.

“Quería simplemente comentarles que no tuvo nada que ver con James, quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Ojalá pueda estar de nuevo acá en esta gran familia, en esta gran Selección”, explicó Cuadrado.

Cuadrado considero a James y dijo que entiende su actitud: «Es difícil cuando no eres llamado a algo te apasiona y sabemos cómo lo ama él, es solo que ponga la confianza en Dios, en este momento es difícil entender, yo me pongo en su lugar. Pido el favor que no tergiversen las cosas porque no son así».

En el directo de Instagram, Cuadrado puntualizó: «James es más que compañero un amigo, si él vio la entrevista sé en la forma en la que pudo contextualizar todo porque él ha estado acá».

Además, habló sobre lo titulares y las palabras que utilizaron algunos medios deportivos tras el triunfo. “La prensa está utilizando esto de una manera que no es, diciendo cosas sobre James. Sabemos lo importante que es él para la Selección y todos los que lo conocemos sabemos la gran persona que es, gran referente para nuestra Selección”, aseguro el volante de la Juventus.

Cuadrado aclara la polémica con James

