Juan Guillermo Cuadrado dentro del 11 ideal del primer semestre de la Serie A

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado goza de un excelente presente individual con la Juventus, a pesar que el elenco de Turín marcha quinto con 12 puntos por debaja de Inter que es líder en la Serie A.

El nacido en Necoclí Antioquia, fue reconocido como uno de los hombres destacados de la Serie A en lo que va de la temporada 21/22, en el cual aunque se ubicó como el mejor lateral derecho ha dado pruebas que puede jugar como extremo e incluso tiene llegada a gol.

Handanovic (Inter); Cuadrado (Juventus), Bremer (Torino), De Ligt (Juventus), Theo Hernández (Milan); Fabián Ruiz (Napoli), Brozovic (Inter), Çalhanoğlu (Inter); Mario Pašalić (Atalanta); Dušan Vlahović (Fiorentina) y Simeone (Hellas Verona).

XI – Here is the Serie A 2021/22 best XI so far (first half of the season) based on Opta data. Choir. pic.twitter.com/lnHGuR46XJ

