[FOTO]»Las mujeres no lloran, las mujeres facturan»: Shakira lanzó una prenda edición limitada

Shakira sigue facturando gracias a su éxito con Bizzarap Session #53, con la cual alcanzaron cifras históricas de reproducciones y donde demostró que el empoderamiento femenino está a tope en esta época, pues ella al igual que varias mujeres supo convertir su dolor en una oportunidad de desahogarse, pero sobre todo, de crecer.

Ahora, creciendo más, y facturando más, la cantante sorprendió con un nuevo producto de su marca Shakira y ahora vende en su tienda una edición limitada de un espectacular buso, con esta icónica frase de su canción «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan».

Esta prenda tiene un diseño precioso y luego de ser modelado por la misma Shakira, millones de usuarias reaccionaron positivamente, y sueñan con poder comprarlo. Sin duda, este es otro éxito fijo de la barranquillera para facturar.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023