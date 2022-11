Listos los cruces de octavos de final de la Champions League

Este lunes, 7 de noviembre, la UEFA sorteó los cruces de octavos de final de la Champions League, que tendrá partidos emocionantes como la final adelantada que disputarán el Real Madrid, actual campeón, y el Liverpool de Luis Díaz.

Asimismo, otra de las series llamativas es la del París Saint Germain de Lionel Messi frente al Bayern Múnich, que siempre es favorito al título.

En cuanto a la presencia de colombianos, Eintracht de Frankfurt, equipo alemán donde milita Rafael Santos Borré, se medirá al Nápoli de Italia. De igual forma, el Porto de Matheus Uribe jugará frente al Inter de Milán.

Así serán todos los cruces de octavos de final de la Champions League:

– Leipzig-Manchester City

– Brujas-Benfica

– Liverpool-Real Madrid

– Milan-Tottenham

– Eintracht de Frankfurt-Nápoles

– Borussia Dortmund-Chelsea

– Inter de Milán-Oporto

– PSG-Bayern Múnich

Bring it on! 👊

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022