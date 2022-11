Cronología de una crisis climática

La tierra ha pasado por varios cambios climáticos a lo largo de su historia, algunos no tan lejanos en el tiempo.

Diversos factores externos han provocado a lo largo de la historia de la tierra climas de características variopintas.

Durante millones de años, en el planeta se han presentado desde épocas con temperaturas muy altas y cálidas que imposibilitaban la vida, hasta las glaciaciones que conllevaron a la extinción de especies,alternando con épocas húmedas y lluviosas.

Es así que este vericueto del cambio climático no es nuevo y merodeando por la historia en los últimos 60 años hemos encontrado posiblemente con más peso periodístico que científico los siguientes sucesos:

1960: Informe Charney, la primera evaluación exhaustiva sobre el cambio climático mundial debido al dióxido de carbono.

1962: Los científicos predijeron «que el calentamiento más probable al duplicar las emisiones de CO₂ estará cerca de 3℃».

1964: Los países son incapaces de doblegar la curva de las emisiones: el CO2 y el metano marcan un récord histórico

1966: El petróleo se acabará en diez años

1967: Hambruna terrible para 1975

1968: Superpoblación mundial

1969: Desapareceremos en una nube de vapor azul en 1989

1970: El mundo agotará sus recursos naturales en 2000

1970: Las ciudades necesitarán máscaras antigás desde 1985

1970: La acumulación de nitrógeno hará que el terreno cultivable quede estéril

1970: La contaminación matará a todos los peces

1970: Llegan las abejas asesinas

1970: Habrá una edad de hielo para el año 2000

1970: Racionamiento de agua en 1974 y de alimentos en

1980

1971: Nueva edad de hielo en 2020

1972: Nueva edad de hielo para 2070

1972: Se agotará el petróleo en 20 años

1974: Satélites espaciales muestran que la nueva edad de hielo se acerca rápidamente

1974: ¿Otra edad de hielo?

1974: El agotamiento del ozono es un “gran peligro para la vida”

1976: Consenso científico Enfriamiento del planeta, hambrunas inminentes

1977: El petróleo alcanzará su punto máximo en los años 90

1978: Tendencia de enfriamiento en 30 años sin fin a la vista

1979: Cambio climático: El planeta se encamina a un “catastrófico aumento” de 2,7 grados porque no recortamos las emisiones.ONU

1980: La lluvia ácida matará la vida en los lagos

1980: Pico máximo de consumo del petróleo en 2000

1988: Sequías regionales (que nunca ocurrieron) en la década de 1990

1988: Las temperaturas en Ciudad de México alcanzarán máximos históricos

1988: Las Maldivas estarán bajo el agua en 2018

1989: El aumento del nivel del mar destruirá naciones si no se hace nada para el año 2000

1989: Nueva York bajo el agua para 2019

1996: Pico del petróleo en 2020

2000: El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU ha constatado que el cambio climático es un fenómeno «inequívoco» y desde 1950 se han observado cambios que no tenían precedentes durante décadas.

2000: Los niños no sabrán qué es la nieve

2002: Hambruna en 10 años si no dejamos de comer pescado, carne y lácteos

2002: Pico del petróleo en 2010

2004: Gran Bretaña será Siberia para 2024

2005: Manhattan bajo el agua para 2015

2006: Súper huracanes

2008: El Ártico se quedará sin hielo para 2018

2008: “El experto en clima” Al Gore predice un Ártico sin hielo para 2013

2009: El experto en clima príncipe Carlos, dice que tenemos 96 meses para salvar al mundo

2009: El primer ministro del Reino Unido dice que tenemos 50 días para “salvar el planeta de la catástrofe”

2009: El “experto en clima” Al Gore traslada la predicción de un Ártico sin hielo a 2014

2010: Un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano Ártico sin hielo en el verano y la pérdida total de los arrecifes de coral se pueden evitar si se logra limitar el aumento de la temperatura del planeta a un 1,5 °C en lugar de 2 °C para el año 2100.

2013: Ártico sin hielo para 2015

2014: Quedan 500 días para del «caos climático»

2019: Greta Thumberg hace un último intento desesperado de salvar a la humanidad.

2022: El caos climático es irreversible. Estamos en una carretera al infierno climático. Manifiesto de la ONU en la COP27