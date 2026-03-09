Croacia ya tiene sus cartas listas para enfrentar a Colombia: ¿y Néstor Lorenzo pa´cuándo?

Luca Modric es una de las figuras convocadas por Croacia para el amistoso ante Colombia, ¿y Néstor Lorenzo aun no sabe a quién va a llevar?. Imagen de archivo

Resumen: Mientras los croatas ya planean su logística con nombres propios, Colombia sigue en el terreno de las especulaciones. Este desfase en los anuncios genera inquietud en la prensa y la hinchada

Minuto30.com .- La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la Selección Colombia tendrá una prueba de fuego de nivel élite.

Mientras la Selección de Croacia madrugó a entregar su lista de convocados, liderada por el incombustible Luka Modrić, en la Selección Colombia el ambiente es de absoluto silencio. El técnico Zlatko Dalić ya definió su arsenal para el amistoso del 26 de marzo, dejando la presión del lado colombiano, donde aún no se conocen los elegidos.

Croacia: Convocatoria oficial y planificación europea

El técnico Dalić no quiso dejar nada al azar. Con la mirada puesta en su debut mundialista del 17 de junio ante Inglaterra, el estratega croata oficializó a sus guerreros con semanas de antelación. Su objetivo es claro: consolidar el grupo que enfrentará el “Grupo de la Muerte” (Inglaterra, Ghana y Panamá) y utilizar a Colombia como el gran termómetro de su nivel actual.

Las figuras confirmadas de Croacia:

Luka Modrić: El cerebro del mediocampo.

Ivan Perišić: Delantero de experiencia.

Josip Stanišić: La joven promesa.

Colombia: El hermetismo de Néstor Lorenzo

En contraste, el búnker de la “Tricolor” mantiene el misterio. Aunque se sabe que el cuerpo técnico ha realizado un seguimiento exhaustivo a los jugadores en Europa y la liga local, la lista de convocados para los duelos ante Croacia y Francia solo se daría a conocer entre el 19 y el 20 de marzo.

Este desfase en los anuncios genera inquietud en la prensa y la hinchada, especialmente por el estado físico de figuras clave como Luis Díaz y la continuidad de referentes como James Rodríguez. Mientras los croatas ya planean su logística con nombres propios, Colombia sigue en el terreno de las especulaciones.

Los amistosos de Croacia

Croacia jugará dos amistosos en marzo de cara al Mundial: el 26 contra Colombia y contra Brasil el 31 de marzo.