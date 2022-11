‘Está oxidado’: llueven las críticas para Yerry Mina tras su regreso a Everton

in

En las últimas horas, el defensor Yerry Mina fue sorpresa al ser tenido en cuenta en la nómina titular del director técnico Frank Lampard en compromiso que jugó Everton en la EFL Cup frente a Bournemouth, pero su club terminó cayendo 4-1 por lo que quedó eliminado del torneo.

Pese a la rápida eliminación de los toffees, Yerry Mina pudo jugar 90 minutos y finalizó siendo el mejor calificado del equipo de Lampard, aunque la prensa inglesa no le perdonó y lo llenó de críticas por su actuación a pesar de que fue su primer partido luego de su lesión de tobillo.

“Siendo titular por primera vez desde que salió lesionado en el primer partido de la temporada del Everton, el colombiano parecía tener poca movilidad y estaba comprensiblemente oxidado”, manifestaron los medios ingleses acerca del regreso del defensor.

No obstante, Mina ahora espera poder tener más continuidad para ir mejorando su nivel para ser tenido en cuenta, por qué no, por la Selección Colombia ya que no fue convocado por Néstor Lorenzo para el amistoso frente a Paraguay.

Con el retorno de Yerry Mina a competencias, Lampard podría nuevamente poner al colombiano ante el Bournemouth, pero en esta oportunidad en duelo de Premier League, el próximo sábado 12 de noviembre desde las 10:00 de la mañana.