¡Se le vino el mundo encima! Críticas al que tildó de «tonta» a Karol G por bailar en un yate

Minuto30.com .- La reciente viralización de un video en el que Karol G disfruta bailando en un yate ha desatado una ola de críticas hacia un usuario @sivori, que se atrevió a calificar a la cantante y sus amigos de «gente tonta» a través de X.

En el clip, Karol G se muestra en un ambiente festivo, disfrutando de su éxito «Si Antes Te Hubiera Conocido», lo que ha generado tanto admiración como controversia en las redes.

El comentario, que rápidamente se volvió objeto de rechazo, provocó reacciones furiosas entre los fanáticos de la artista y usuarios en general. Muchos defendieron el derecho de Karol G a disfrutar de su vida y critican la falta de respeto en el comentario. «¿Por qué criticar la felicidad de otros?», argumentaron varios seguidores en respuesta.

Algunos comentarios celebraron la libertad y alegría que transmite la cantante, mientras que otros enfatizaron lo ridículo de envidiar la diversión ajena. «La envidia nunca ha sido buena», se leía en múltiples publicaciones, resaltando la postura de aquellos que apoyan a Karol G.

Este incidente pone de manifiesto cómo la figura de Karol G continúa generando tanto admiración como polémica, mientras los fans defienden su derecho a disfrutar de momentos especiales sin ser objeto de críticas malintencionadas.

La conversación en redes sociales sigue activa, reflejando la pasión y el compromiso que su música y su estilo de vida inspiran.

Hilo de @Sivori

One of the ironies of life is that dumb people do have more fun.

Being “smart” largely resolves to thinking longer term. That’s not a recipe for enjoying things in the moment.

The dumb person, the person who thinks only of the short term, will enjoy life more but may paint themselves into a corner caused by long term consequences.

But if you’ve ever done stuff like this, at least for me, while I’m enjoying it and having fun. After some time, I just feel really stupid. The part of my mind that tends to detach from the moment rebels.

There’s just not enough in the moment.

It’s a bit mindless.

I can be dancing and having an exhilarating time and then I will reach a point where my interest in that is just exhausted.

The experience of the senses is ultimately flat without the contribution of the mind.

The mind must process the moments into some meaning or product.

But intelligence can be seen as a form of detaching from experience itself.

When you are in the moment, the mind retreats like a wave returning to the sea.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

Luego de recibir mensajes de parte de los seguidores de la cantante antioqueño @sivori se refirió así:

To understand something, to abstract into concepts and ideas, requires distance from the experience.

The funny thing about the angry responses to this post is:

1. I never said these people were dumb.

2. I never said smart people can’t have fun.

What I said was, dumb people have more fun.

Thinking means not enjoying the moment. Hard to dance if you are lost in thought.

If you’d get mad maybe think about that. Having an emotional reaction seems silly, no?

Traducción

Una de las ironías de la vida es que las personas tontas se divierten más.

Ser “inteligente” implica en gran medida pensar a más largo plazo. Esa no es una receta para disfrutar las cosas en el momento.

La persona tonta, la persona que piensa sólo en el corto plazo, disfrutará más de la vida, pero puede arrinconarse debido a las consecuencias a largo plazo.

Pero si alguna vez has hecho cosas como esta, al menos para mí, mientras lo disfruto y me divierto. Después de un tiempo, me siento realmente estúpido. La parte de mi mente que tiende a desprenderse del momento se rebela.

Simplemente no hay suficiente en este momento.

Es un poco tonto.

Puedo estar bailando y pasando un rato emocionante y luego llegaré a un punto en el que mi interés en eso simplemente se agota.

La experiencia de los sentidos es, en última instancia, plana sin la contribución de la mente.

La mente debe procesar los momentos hasta convertirlos en algún significado o producto.

Pero la inteligencia puede verse como una forma de distanciarse de la experiencia misma.

Cuando estás en el momento, la mente retrocede como una ola que regresa al mar.

Luego de recibir mensajes de parte de los seguidores de la cantante antioqueño @sivori se refirió así:

Comprender algo, abstraerlo en conceptos e ideas, requiere distanciarse de la experiencia.

Lo curioso de las respuestas enojadas a esta publicación es:

1. Nunca dije que estas personas fueran tontas.

2. Nunca dije que la gente inteligente no pueda divertirse.

Lo que dije fue que la gente tonta se divierte más.

Pensar significa no disfrutar el momento. Es difícil bailar si estás perdido en tus pensamientos.

Si te enojas, quizás pienses en eso. Tener una reacción emocional parece una tontería, ¿no?.

Lea también: ¿Envidia? Karol G y sus amigos bailando en alta mar «Si Antes Te Hubiera Conocido»

@sivori

En su perfil de X «sivori» se define así:

Purveyor of half-baked ideas. Father of four. Head moron @planslolapp (Proveedor de ideas a medias. Padre de cuatro. «Imbécil» @planslolapp)

Aquí más Noticias Virales