A través de sus estados de Instagram, ‘La Liendra’ habló sobre el retiro de la reforma tributaria. Además se defendió de esos internautas que le dieron ‘palo’ tras salir a las calles de Medellín a manifestar por la reforma y apoyar el paro nacional.

Luego de que ‘La Liendra’ apoyara el paro nacional recibió varias criticas por lo que expresó: «no hago esto para ganar seguidores ni plata, bien pueden seguirme o dejar de seguirme, no importa. Yo esto lo hago con el corazón, porque sé que es vivir del día a día sé que es estar abajo y sé que es comer mier… para que este gobierno nos quite todo».

Después de que el presidente Iván Duque retiró la nueva reforma, La Liendra salió con camisa de Colombia y dijo: «¡Tumbamos la reforma tributaria, lo logramos! no me lo esperaba, qué emoción, que notición, no sé qué se viene pero aprovechemos el presente. ¡Estoy orgulloso de mi país porque lo logramos!».

La Liendra responde a críticas por apoyar el Paro Nacional