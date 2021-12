Critican fuertemente a Tatán Mejía por besar a su hija en la boca

Una publicación del deportista Tatán Mejía desató toda una polémica, fuertes criticas recibió por una imagen en sus redes en la que aparece besando a su hija menor en la boca.

En su cuenta de Instagram, Tatán, quiso contarle a sus seguidores que Macarena, fruto de su relación con Maleja Restrepo y quien además es la más pequeña de sus hijas pronto cumplirá años, pero los cibernautas se centraron en la foto de él besando a la niña.

«La vida simplemente me regalo esta chiquita… que cumple años en 2 días», escribió el motocrosista.

A los ojos de cientos de cibernautas, la imagen no resultó ser normal y no se guardaron las opiniones, «¡acto de Amor y Respeto un beso en su frente!», «muy lindos, pero por qué el beso en la boca», «a los niños no se les besa en la boca, instrúyase y me dará la razón», fueron algunos de los comentarios.

Al momento de la publicación de esta nota, la fotografía ya no aparecía en su cuenta de Instagram.

