«Muy perturbador ese beso», critican a la Liendra por ‘chupetearse’ con abuelita

El influencer conocido como la Liendra dio de que hablar luego de que publicara un video en el que sale besándose con una abuelita.

Al parecer, el influencer habría recreado una de las historias con la que los internautas se vieron reflejados. Tener un amigo que le gusta las personas mayores, tanto así que salió bailando y tomando cerveza con la adulta mayor.

Entre risas se habría tomando algunas cervezas y luego se besaron, pusieron a gozar a los fans de la Liendra.

«Entre más arrugada la pasa más dulce la fruta», «le dicen rencoroso NO PERDONA NADA», «llegó con toda», «Lo que no saben es que de verdad es así», «“Uy, no, ese beso dio escalofríos”», «Muy perturbador ese beso», son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.