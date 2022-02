«Estoy lejos de estar perfecta» Cristina Hurtado se mostró postparto y calló criticas de su cuerpo

in

La presentadora Cristina Hurtado decidió responder a sus seguidores las criticas que le han llegado sobre su cuerpo luego del parto del tercer hijo, Mateo.

Cristina Hurtado no ha dejado de publicar sus fotografías en redes sociales y además muestra cómo va su proceso de recuperación, muchos seguidores no tardaron en juzgarla y señalar que famosas como ella siempre suelen mostrar «cuerpos perfectos» al poco tiempo de dar a luz.

«Lejos de estar perfecta, eso es mentira. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, a nosotras también se nos estira la piel, nos llenamos de grasa, por ejemplo, yo aumenté 14 kilos, estoy 4 kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos, todavía no he llegado al peso ideal», mencionó a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

Cristina Hurtado calló las criticas que le han hecho sobre su cuerpo.

Destacó que para lograr la figura de antes se encuentra ejercitándose, pues todavía está subida de peso, mostrando de cerca su abdomen.

«Tengo que trabajar, sí, tengo que tener buena actitud frente a la vida, empezar a preocuparme por mí también y no crean que eso llega de la noche a la mañana. Sí, la piel tiene memoria, pero en mi caso se estiró por tercera vez, me llené de grasa, me salió celulitis».

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…