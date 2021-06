La presentadora Cristina Hurtado contó a través de sus redes sociales que está en embarazo. Aunque no dijo cuantos meses tiene confirmó que estaba guardado el secreto de su bebé hace varios días.

Cristina Hurtado detalló que abrió un canal de Youtube donde contará a sus seguidores cosas sobre ella, su esposo, hijos y su vida en general, y aseguró que será “un poco más atrevida”.

“Han pasado 15 años, entonces no es tan fácil que a uno como que le digan ‘vas a ser papá’. Además que con la notica como que yo no entendía, lo pudieron ver. Le preguntaba que si era cierto, no lo podía creer”, dijo su esposo José Narváez en el video del canal.

Momento en el que esposo de Cristina Hurtado supo de la buena nueva: