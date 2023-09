FOTOS. Cristina Hurtado celebró sus 40 años como se debe: orgullosa, hermosa y rodeada de amor

La famosa y querida presentadora colombiana, Cristina Hurtado, celebró su cumpleaños el 14 de septiembre y decidió hacerlo por todo lo alto, tal y como lo merece, al lado de quienes más ama.

Cristina Hurtado celebró sus 40 años, y viéndose más hermosa que nunca, compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de varias fotos con las que dejó ver lo feliz que fue.

“Ayer fue un día hermoso, el calendario me recordó que cumplía un año más de vida, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo de todos estos años. ¡En las fotos me falta mi Juanjo que anda cumpliendo sueños!! Esta celebración estuvo tranquila y hermosa pues todos estamos cargando baterías para lo que nos espera mañana. Quién sabe qué sorpresas me tiene preparadas mi Jossé Narváez y lo que me hace más feliz es saber que vamos a estar los 5 juntos, disfrutando y celebrando la vida”, escribió.

