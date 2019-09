Cristiano Ronaldo publicó un enigmático escrito tras no ganar el premio The Best de la FIFA

Cristiano Ronaldo se ausentó de la gala de los premios The Best de la FIFA por segunda vez, argumentando leves molestias en los aductores, y tras conocer que Lionel Messi se llevó el premio al mejor futbolista de la temporada 2018-2019, publicó un enigmático escrito en su cuenta de Instagram.

Al lado de una foto donde aparece leyendo un libro sentado en su casa, mientras su hijo se ve de fondo escribiendo algo, el jugador comentó: “la paciencia y la persistencia son dos características que diferencian a los profesionales de los aficionados. En cualquier momento un gran día comienza como uno pequeño, aunque no puedes hacer todo, haz todo lo que puedas para que tu sueño sea una realidad. Y trata de tener en cuenta que después de la noche siempre viene el amanecer”.

Pese a que no ganó dicho galardón si fue elegido para integrar el once ideal, sin embargo al momento de anunciar el equipo y conformarlo en el escenario la FIFA no mencionó su nombre ni puso su foto en la pantalla, esto al parecer por las ausencias del jugador en las dos últimas galas.

