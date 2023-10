VIDEO. ¡Rejo para CR7!: Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos en Irán

in

Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos en Irán pro una razón, que en gran parte del mundo parece insignificante.

El error por el que a CR7 ‘le darán rejo’, ocurrió el 19 de septiembre cuando el jugador llegó a suelo iraní con su equipo Al-Nassr.

El club llegó para disputar su compromiso de la Champions de Asia en Teherán ante el Persépolis, lo que, como informó Minuto 30, generó una estampida de fanáticos.

CR7 fue la sensación desde que llegó hasta que salió y en medio de la situación del fútbol, algunas actividades extra futbolísticas le enredaron la vida.

¿Cuál es la causa por la que Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos?

Estando en Irán, Cristiano fue sorprendido por una de las artistas iraníes más famosas con un bello detalle.

Se trata de Fatemeh Hamami, que sufre una parálisis y que, pese a ello, es ejemplo de superación por la majestuosidad de sus obras.

Precisamente, aprovechando la visita del astro del fútbol mundial, la artista le regaló dos dibujos que le hizo a Cristiano.

En medio de la entrega, como lo haría la mayoría de los ‘parroquianos’ en el mundo y en gesto de agradecimiento, la abrazó.

Y no fue un solo abrazo fueron varias las veces que lo hizo e incluso se fotografió con ella.

Ahí llegó la ‘tragedia’ para el jugador. CR7 no sabía, y nadie se lo advirtió, que abrazar a una mujer soltera era considerado adulterio en Irán.

Si Cristiano Ronaldo la quería abrazar, tenía que casarse con la artista iraní.

Al no estar unidos en matrimonio, CR7 no podía abrazarla, así lo reza el código penal.

Varios abogados, respetuosos de sus leyes, presentaron la denuncia y finalmente se supo que en efecto, CR7 cometió un delito y tendrá que pagar por ello.

El astro fue condenado a 99 latigazos por su acto contra las leyes iraníes.

Aunque no opera circular azul o roja y no lo van a extraditar, lo cierto es que mejor no regrese a Irán.

Si el portugués volviera podría, ahí sí, ser capturado y sometido a la sanción impuesta.

⚽ | LO ÚLTIMO: Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán que el portugués recibirá la próxima vez que viaje a ese país, según informan medios iraníes. CR7 abrazó a la pintora iraní Fátima Hamami como agradecimiento por regalarle un cuadro.… pic.twitter.com/KE37dfHWY1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 13, 2023

Más noticias de Deporte