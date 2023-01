[VIDEO] Cristiano Ronaldo la embarró con los jeques: ¿Qué dijo?

Este martes, Cristiano Ronaldo desató el caos tras su llegada de forma oficial a Riad, capital de Arabia Saudita, donde pasará los próximos dos años de su carrera. El portugués firmó dos años con el Al-Nassr, club en el que también juega el arquero colombiano David Ospina, el cual estuvo presente durante la presentación de su nuevo compañero.

Antes de vestir los colores del cuadro saudí, CR7 atendió a los medios de comunicación y cometió un error del que muy pocos asistentes se percataron. Al cuestionarlo acerca de si este era el fin de su gran paso por el fútbol, el ‘Bicho’ no pudo evitar ponerse serio y le respondió a quienes lo critican por abandonar el territorio europeo.

No obstante, no se percató del error que cometió al decir el nombre del país al que llegó a cambio de una impresionante oferta de 214 millones de euros. “Para mí, no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica. Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente”, manifestó el delantero.

Pese a que la ‘embarrada’ fue notable, nadie le hizo la observación y ni él mismo se dio cuenta de que lo que tenía que haber dicho era Arabia Saudita, país que se encuentra a más de 10.000 kilómetros del centro de Sudáfrica, separados por todo el continente africano y parte de la península arábiga.

