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    Cristian Herrera Gutiérrez desapareció en Caldas

    Fue reportado como desaparecido el 11 de abril en el municipio de Caldas

    Publicado por: Juan Manuel

    Cristian Herrera Gutiérrez desapareció en Caldas

    Resumen: Cristian Herrera Gutiérrez es un hombre colombiano de 31 años, identificado como masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color beige, gorra roja, bermuda de jean azul y tenis de cuero en tonos blanco con beige.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Cristian Herrera Gutiérrez es un hombre colombiano de 31 años, identificado como masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color beige, gorra roja, bermuda de jean azul y tenis de cuero en tonos blanco con beige.

    Como señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con el texto “Familia Hermanos Mamá y Papá – Evelys”, así como un tatuaje de una cruz en el lado derecho del cuello, lo que facilita su identificación.

    Fue reportado como desaparecido el 11 de abril de 2026 en el municipio de Caldas, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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