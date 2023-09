«No tengo acuerdos con ninguna campaña»: Cristian Halaby, candidato a la Gobernación de Antioquia

El candidato a la Gobernación de Antioquia, Cristian Halaby con el aval de Nueva Fuerza Democrática y el coaval de Colombia Justa y Libres, asegura que no tiene acuerdos con ninguna campaña y que sigue adelante en su aspiración.

«Sigo adelante por la Gobernación de Antioquia, no me unen las causas de ninguna otra campaña, no hay acuerdos en lo programático, me uno a los ciudadanos por una Antioquia más desarrollada, que defienda la democracia

Colombiana, la Constitución. Porque si Antioquia resiste, Colombia resiste»: expresó Halaby.

Reconoció además, que se ha tomado varios tintos con otros aspirantes a dirigir el departamento, para hablar de Antioquia: “He conocido grandes seres humanos en este proceso, he hecho amigos. Pero lo más importante en estos momentos es defender la democracia de Antioquia y defender los derechos e intereses de los Antioqueños”.

Cristian Halaby agregó que irá a las urnas el próximo 29 de octubre, en nombre de los empresarios y los ciudadanos de a pie, que están cansados de lo mismo con las mismas y todos aquellos que quieren un verdadero avance para Antioquia.

