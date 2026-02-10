Cristian David Usme desapareció en el municipio de Amagá

Resumen: Cristian David Usme Giraldo, de 26 años, desapareció el 21 de diciembre de 2025 en la vereda El Morro del municipio de Amagá, Antioquia .

Cristian David Usme Giraldo, de 26 años, desapareció el 21 de diciembre de 2025 en la vereda El Morro del municipio de Amagá, Antioquia.

Físicamente, Cristian presenta una contextura delgada y un rostro de contorno ovalado, con piel trigueña. Tiene el cabello corto, ondulado y de color castaño, ojos cafés de tamaño mediano, nariz recta y boca mediana con labios delgados. No presenta barba ni bigote, no tiene calvicie y sus orejas tienen el lóbulo separado. No se reportan particularidades faciales visibles, salvo una pequeña cicatriz de cirugía en la ceja izquierda.

Como señas particulares, cuenta con varios tatuajes y cicatrices que facilitan su identificación: un tatuaje de un triángulo en la mano izquierda y el letrero “DAVID” tatuado en el pecho del lado izquierdo. Además, tiene una cicatriz de cirugía en la pierna izquierda, ubicada encima del tobillo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes