    Cristian «Chicho» Arango cumplirá el sueño de su abuela: acuerdo inminente con Atlético Nacional

    “Mi abuelita es la mayor razón por la que quiero jugar rápido en Atlético Nacional” reconocía “chicho” Arango hace algunos meses

    Publicado por: SoloDuque

    Cristian "Chicho" Arango en una imagen publicada en la cuenta del periodista Mauricio Gonzalez Arteaga @MauricioGPF
    Cristian «Chicho» Arango cumplirá el sueño de su abuela: acuerdo inminente con Atlético Nacional

    Resumen: Más allá de las cifras y los contratos; la llegada del 'Chicho', valorado en 6 millones de dólares, a Nacional tiene un trasfondo profundamente emotivo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que era un secreto a voces y un anhelo de la hinchada “Verdolaga” está a punto de hacerse realidad. Según revelaron fuentes de alta fidelidad cercanas al club, Atlético Nacional ha llegado a un acuerdo inminente con el San José Earthquakes de la MLS para el fichaje de Cristian ‘Chicho’ Arango.

    La operación, liderada por el director deportivo Gustavo Fermani, llega tras meses de intensas gestiones. Periodistas especializados como Felipe Sierra y Juan David Londoño han confirmado que el humo blanco ya sale de las oficinas de Guarne, cerrando uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años en el FPC.

    Un fichaje con el corazón: El juramento a su abuela

    Más allá de las cifras y los contratos; la llegada del ‘Chicho’, valorado en 6 millones de dólares, a Nacional tiene un trasfondo profundamente emotivo. Hace apenas unos meses, el delantero antioqueño conmovió a la opinión pública con una declaración que hoy cobra todo el sentido:

    “Mi abuelita es la mayor razón por la que quiero jugar rápido en Atlético Nacional, para que me pueda ver vestido de ‘Verdolaga’”, confesaba Arango, dejando claro que su prioridad era regresar a casa mientras sus seres queridos pudieran disfrutarlo en el Atanasio Girardot.

    El esfuerzo de la dirigencia

    El fichaje del delantero no fue una tarea sencilla. El San José Earthquakes, equipo donde Arango era pieza fundamental, puso resistencia inicial, pero el deseo del jugador y la persistencia de Fermani fueron claves para destrabar la negociación. Nacional busca con este movimiento recuperar el poder ofensivo y dar un golpe de autoridad en la liga.

    ¿Cuándo llegaría el ‘Chicho’?

    Se espera que en las próximas horas el jugador arribe a la ciudad de Medellín para realizar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato.

    De superar las pruebas físicas, Arango se pondría a disposición del cuerpo técnico de inmediato, cumpliendo así la promesa que le hizo a su familia y a la hinchada verde.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


