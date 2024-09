Cristian Castro en el huracán mediático por estar «friendo y comiendo» con audios atrevidos enviados a una mujer.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

No es malo expresar amor y deseo pero que «la calentura» de un famoso quede en audios es un papayaso para medios. A Cristian Castro, le filtraron notas de voz que al parecer son con una mujer a través del instagram que no es su actual pareja. Al cantante, al terminar con Mariela Sánchez, el show de Enrique Santos le puso el picante y compartió en «iHeart Radio» audios atrevidos de hijo de Verónica Castro.

«Qué rico. Qué cosa tan rica, que lindo», dice con voz de deseo y disfrute «¿Te voy a ver?». «Todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin la de arriba. Déjame verlas, y abajo también déjame ver» dice Cristian en lo que sería una video llamada en la que le están mostrando o enviado imágenes a través de instagram. Esa calentura, hizo que Gina Hulmos conductora con Santos del espacio, hiciera una cara de terror. Pero su comentario « suelta una y agarra la otra friendo y comiendo» fue viral. Además de catalogarlo de descarado y advertir a las que se metan con él que ya saben. Hulmos también dejó en aire la posibilidad que la filtración, pueda venir del propio artista para figurar.

Castro no ha dicho hasta el momento nada, solo se refirió a su ex pareja al ser abordado por un periodista sobre el rompimiento. «Ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, pero no se pudo más» dijo el cantante. Precisamente, Mariela Sánchez, lo defendió sobre el rumor de infidelidad con una chica trans «aduciendo que son mentiras porque ella y él estuvieron juntos siempre las 24 horas acompañados». Por ahora estos audios en los que no se conocen la mujer lo tienen en el cotilleo caliente.

«Caliente Caliente» Cristian Castro

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Santos Show (@enriquesantosshow)

Lee más noticias de entretenimiento