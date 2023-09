“La crisis sanitaria es inminente”: Fico Gutiérrez sobre Relleno Sanitario La Pradera

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, reaccionó al anuncio de Corantioquia, sobre la fecha final en la que se podrán disponer residuos sólidos en el vaso Altaír del Relleno Sanitario La Pradera.

“La crisis sanitaria es inminente. Qué desgobierno. Da lo mismo si renuncia o no, no ha hecho nada… sólo daño. 40 municipios, incluido Medellín, no tienen dónde disponer los residuos sólidos a partir del 17 de octubre. Teniendo plata y tiempo, Emvarias no adecuó el vaso La Piñuela y ahora nos dejan en una grave crisis sin precedentes”, escribió Fico Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

En el comunicado de Corantioquia, dice que hasta diciembre 31 de 2022, al vaso Altaír habían ingresado 9’071.928 toneladas, teniendo en cuenta que entran en promedio 3.400 toneladas diarias, el tiempo estimado de recepción para el año 2023 es de 9 meses; sin embargo, esta fecha puede variar en días conforme a la dinámica de recepción de residuos en el Relleno Sanitario.

En reunión realizada el 20 de septiembre con el equipo técnico y jurídico de EMVARIAS, estos informaron que se tiene una proyección de recepción de residuos sólidos hasta el 17 de octubre de 2023. Sin embargo, Corantioquia requirió a EMVARIAS mediante Acto Administrativo 040-ADM2309-

7073 del 22 de septiembre de 2023 para que presente de manera oficial la fecha en la cual suspenderán actividades de operación en el vaso Altaír, pero aún no se ha pronunciado al respecto.

Mediante la resolución 040-RES2309-4874 del 28 de septiembre 2023, no se autorizó la disposición de 380.000 m3 de residuos sólidos en la zona de ampliación del Vaso Altaír, debido a que se evidencian diferentes situaciones técnicas que podrían representar agravantes a las condiciones de estabilidad del vaso Altaír, lo que se identifica como un escenario de riesgo.

Lo anterior, debido a que la masa de residuos adicional (380.000 m3) a disponer en la zona de ampliación del vaso Altaír incrementaría la producción de lixiviados (sustancias líquidas que circulan entre los residuos), y en cuanto a la generación de los mismos, se deduce que existe una alta probabilidad que bajo las condiciones proyectadas con la incorporación del área de disposición

adicional, los caudales de lixiviados se continúen incrementando cuando se ha identificado que la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas ya ha sido superada.

