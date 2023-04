[VIDEO] La crisis no se soluciona con polarización: Roy Barrera

Después de lamentar el anuncio presidencial que daba por muerta la Coalición de Gobierno, el presidente del Senado, Roy Barreras, llamó a la mesura y evitar la polarización para garantizar el éxito de Gobierno del Cambio.

En una rueda de prensa convocada a último momento, Roy Barreras aseguró que el jefe de Estado contará siempre con su respaldo y que la mejor forma de tramitar el cambio propuesto es adelantar los debates en el Congreso, convocando a todos a ayudar a construir las mejores reformas posibles, con diálogo y concertación.

Barreras aseguró que el Congreso ha cumplido con la agenda de cambio con la que ganó la presidencia Gustavo Petro, al tiempo que calificó de estériles las discusiones y los debates que se han desarrollado por fuera del congreso, al advertir que “la polarización y la confrontación en las calles no solucionan los problemas de la gente, hago un llamado a la moderación, hay un abanico de reformas que solo tendrán éxito si su debate se da en el congreso, no en la calle, no con la confrontación, no con la polarización”.

El jefe del legislativo señaló, además, que el triunfo en las elecciones las ganó una coalición moderada y no una tendencia radical, al puntualizar que “cualquier gobierno debe simbolizar la unidad nacional, debe poseer y transmitir estabilidad, respeto el fuero presidencial, pero creo que se debe gobernar para los 50 millones de colombianos y no solo para quienes ganaron las elecciones en las urnas”.

Al insistir en que se requieren soluciones y no polarización, Roy Barreras le pidió al Gobierno y a todas las fuerzas políticas a tramitar esta crisis con moderación y tranquilidad, sin rupturas abruptas, con transiciones dialogadas y concertadas.

