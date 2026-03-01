El técnico Alejandro Restrepo en una imagen de archivo. Foto: DIM

Crisis en el DIM: Batalla «vacunó» a su exequipo y el Bucaramanga hundió al Medellín

Minuto30.com .- La noche de este sábado en el Estadio Atanasio Girardot fue de pesadilla para el Independiente Medellín. Por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026, el “Poderoso” cayó 1-2 ante el Atlético Bucaramanga, un resultado que no solo profundiza el mal momento deportivo de los dirigidos por Alejandro Restrepo, sino que marca el regreso triunfal de Leonel Álvarez y un “ex” de la casa, Emerson Batalla, quien fue el verdugo de la jornada.

El “show” de Batalla en solo tres minutos

El partido comenzó con un Medellín intentando proponer, pero la efectividad estuvo del lado santandereano. El atacante Emerson Batalla, quien vistió la camiseta roja en 2023, aplicó la inexorable “ley del ex” por partida doble.

En el minuto 33, Batalla definió con potencia ante la salida de Salvador Ichazo para el 0-1. Tres minutos despues, sin darle tiempo de reacción al DIM, Batalla aprovechó una nueva desatención defensiva para marcar el 0-2, dejando al Atanasio en un silencio sepulcral.

Dominio sin contundencia y el muro de Aldair Quintana

Para el segundo tiempo, el Medellín salió con todo por el descuento. Al minuto 49, tras una falta en el área sobre Francisco Fydriszewski, el volante Francisco Chaverra anotó desde el punto penal el 1-2.

A pesar de que el DIM terminó el partido con estadísticas abrumadoras, 15 remates frente a 5 del Bucaramanga y 12 tiros de esquina contra solo 2 de la visita, la figura del encuentro fue el portero Aldair Quintana.

El guardameta del “Leopardo” ahogó el grito de gol en repetidas ocasiones, especialmente ante los intentos de “El Polaco” Fydriszewski, quien no pudo vulnerar la resistencia santandereana.

Medellín se unde en la tabla

Con este resultado, las realidades de ambos equipos son opuestas:

Atlético Bucaramanga se mete provisionalmente al grupo de los ocho con 14 unidades, consolidando el proceso de Leonel Álvarez.

Independiente Medellín se queda estancado en la parte baja de la clasificación con apenas 7 puntos en 9 partidos, una cifra alarmante que tiene al equipo en el puesto 16 y a la afición exigiendo cambios inmediatos.