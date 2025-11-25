Menú Últimas noticias
    Andrés Bedoya revela cómo fue que delincuentes amenazaron a Fico en Cali por hacer campaña presidencial

    El diputado Andrés Bedoya reveló un audio de cómo amenazaron a Fico Gutiérrez en Cali. Hoy, esos bandidos, tendrían la ‘bendición’ del Gobierno Petro.

    Publicado por: Julian Medina

    Así fue como criminales echaron a Fico Gutiérrez de un barrio en Cali cuando hizo campaña a la Presidencia
    Resumen: El diputado Andrés Bedoya reveló un audio en el que presuntos criminales amenazaban y prohibían la entrada de Fico Gutiérrez a barrios de Cali durante su campaña presidencial. Según Bedoya, esta prueba refuerza las denuncias de Noticias Caracol sobre los nexos entre grupos armados (ELN, disidencias) y la elección de Gustavo Petro, afirmando que al actual mandatario "lo montaron los bandidos" y que esto confirma el llamado "Pacto de la Picota".

    Las revelaciones de Noticias Caracol que demostraron nexos entre las disidencias, el ELN y otras estructuras criminales del país sigue teniendo eco, luego de que el diputado Andrés Bedoya mostrara un audio en el que se amenaza a Fico Gutiérrez, en ese entonces candidato a la Presidencia, negándole la oportunidad de hacer campaña en barrios de Cali.

    “A Petro lo montaron los bandidos a la Presidencia de Colombia”, dijo el diputado Andrés Bedoya, asegurando que en el 2021 y 2022, en la campaña de Fico Gutiérrez a la Presidencia, fueron amenazados: “vea muchachos, que por ahí anda Federico Gutiérrez dando rondas, está por el barrio Versalles. Ojo con ese hijueputa paraco de mierda, que no entre a ningún barrio ese hijueputa”, se escucha en un audio amenazante.

    Por eso, el diputado aseguró que los descubrimientos de Noticias Caracol demuestran que el presidente se subió al poder con ayuda de los delincuentes: “Es la evidencia de que el país está gobernado entre los delincuentes y Petro[…] En este país el pacto de la Picota se hizo una realidad, y eso se suma al tarimazo que pasó en Medellín. La Farc-política tiene que ser combatida”.

    Es de resaltar que, según muchos analistas políticos, este es uno de los mayores escándalos del gobierno de Gustavo Petro, que demostraría la injerencia de grupos armados en su elección como presidente.

