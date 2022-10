Creyendo en cifras

Nada fácil lo que se viene para el país con la reforma tributaria. Tratan de hacer las cuentas y no salen bien librados ni el ministro Ocampo, ni los técnicos que lo acompañan. Las cifras del DANE, las que dejó Oviedo, no cuadran ni para hacer una nueva encuesta del consumo del papel higiénico. Las cifras están más precisas para los que hacen chance, juegan baloto y apuestan en el marcador del fútbol nacional y la copa europea. Las cifras en ventas de cerveza aumentan y no se importan otras marcas. No dejan los señores del negocio probar otras marcas. Solo se vende la tradicional en litro. ¿Quién tiene la cifra billonaria en ventas?

Las cifras no están cuadrando ni para el señor de las mañas, Rodolfo Hernández, calculaba ganar, con la fórmula vicepresidencial. Las cifras del señor son directas y no tiene “chepito” para cuadrar los intereses por demora en pago al abono del préstamo. Las cifras no están cuadrando para muchos que aportaron en la campaña del exalcalde de Bucaramanga. Tanto, más, que lo están llamando, por el celular privado, a reclamar los posibles abonos y pagos. Pareciera la campaña será manejada por William Ospina desde Mariquita Tolima.

Las cifras no cuadran en la represa de Hidroituango. La aseguradora no está amortizando la cuantía exacta del valor de los seguros. Tremendo berenjenal de cuenta, solo falta que María Jimena Duzán, periodista que pregunta investigando y consultando en otras fuentes, tenga a bien, destrabar semejante cuenta por cobrar. La expectativa del encendido, está que pone en ataque a los concejales de Medellín y afinan barras bravas en el recinto del concejo municipal. Triste ver gritos, arengas, palabras soeces y todo tiene de ataques, descalificando argumentos, entre concejales.

El facebook está ayudando a ser mejor veeduría de lo que está pasando en cualquier recinto de la democracia. Ni los diputados se están salvando de no tener protagonismo en las ordenanzas departamentales y nos referimos desde Arauca hasta el Amazonas, desde Chocó hasta la Guajira y nos falta tener presente las cuentas de Eduardo Verano de la Rosa. El espacio es muy corto para enumerar las cifras que están pendientes de tantos impuestos por cobrar desde la DIAN. Aquí lo más anacrónico, lo ilógico, lo que de verdad hace pensar, es ver, los que están en el Capitolio Nacional, debatiendo por algo que no son capaces de argumentar. Las cifras no cuadran, tenía otro tema por resaltar. Será en otra oportunidad.