¡Creatividad en casa! Hoy es el día perfecto para hacer copos de nieve recortables con los niños

Minuto30.com .- Después de la intensidad de la Navidad y mientras la ciudad respira un poco antes de las fiestas de Año Nuevo, este sábado 27 de diciembre se presenta como la oportunidad ideal para desconectarse de las pantallas y reconectarse con las tradiciones manuales. ¿Qué tal si convertimos la sala en un paisaje invernal?

Hacer copos de nieve de papel es una de las actividades más sencillas, económicas y mágicas que existen. No importa que en Medellín estemos a 25°C; el espíritu de la temporada se siente mejor cuando creamos algo con nuestras propias manos.

Guía rápida para crear tu propio copo de nieve:

Para empezar esta “nevada” casera solo necesitas papel blanco (o de colores), tijeras y un poco de paciencia. Aquí te dejamos los pasos básicos:

El cuadrado perfecto: Dobla una hoja de papel para formar un triángulo y recorta el sobrante para obtener un cuadrado exacto.

Dobles estratégicos: Dobla el cuadrado por la mitad para formar un triángulo, y luego otra vez a la mitad. El secreto está en doblarlo en tercios para obtener un copo de seis puntas (como los reales).

El arte del recorte: Aquí es donde ocurre la magia. Recorta pequeños triángulos, semicírculos o cuadrados en los bordes del papel doblado. ¡Entre más recortes hagas, más intrincado será el diseño!

La gran revelación: Desdobla el papel con cuidado y descubre tu diseño único. ¡Ningún copo de nieve es igual a otro!

¿Por qué hacerlo hoy?

El 27 de diciembre es un día de transición. Muchos niños siguen de vacaciones y los padres buscan actividades que no impliquen salir a los “tacos” de la ciudad. Además:

Estimula la motricidad fina: Ideal para que los niños practiquen el uso de las tijeras.

Decoración de última hora: Estos copos son perfectos para pegar en las ventanas o colgarlos del árbol para renovar el ambiente antes del 31 de diciembre.

Terapia anti-estrés: Recortar patrones repetitivos tiene un efecto relajante comprobado para los adultos.

Llenen sus casas de arte y disfruten de estos días de calma que nos regala el fin de año.

