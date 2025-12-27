¡Creatividad en casa! Hoy es el día perfecto para hacer copos de nieve recortables con los niños

Menú Últimas noticias
    Minuto30.com .- Después de la intensidad de la Navidad y mientras la ciudad respira un poco antes de las fiestas de Año Nuevo, este sábado 27 de diciembre se presenta como la oportunidad ideal para desconectarse de las pantallas y reconectarse con las tradiciones manuales. ¿Qué tal si convertimos la sala en un paisaje invernal?

    Hacer copos de nieve de papel es una de las actividades más sencillas, económicas y mágicas que existen. No importa que en Medellín estemos a 25°C; el espíritu de la temporada se siente mejor cuando creamos algo con nuestras propias manos.

    Guía rápida para crear tu propio copo de nieve:

    Para empezar esta “nevada” casera solo necesitas papel blanco (o de colores), tijeras y un poco de paciencia. Aquí te dejamos los pasos básicos:

    El cuadrado perfecto: Dobla una hoja de papel para formar un triángulo y recorta el sobrante para obtener un cuadrado exacto.

    Dobles estratégicos: Dobla el cuadrado por la mitad para formar un triángulo, y luego otra vez a la mitad. El secreto está en doblarlo en tercios para obtener un copo de seis puntas (como los reales).

    El arte del recorte: Aquí es donde ocurre la magia. Recorta pequeños triángulos, semicírculos o cuadrados en los bordes del papel doblado. ¡Entre más recortes hagas, más intrincado será el diseño!

    La gran revelación: Desdobla el papel con cuidado y descubre tu diseño único. ¡Ningún copo de nieve es igual a otro!

    ¿Por qué hacerlo hoy?

    El 27 de diciembre es un día de transición. Muchos niños siguen de vacaciones y los padres buscan actividades que no impliquen salir a los “tacos” de la ciudad. Además:

    Estimula la motricidad fina: Ideal para que los niños practiquen el uso de las tijeras.

    Decoración de última hora: Estos copos son perfectos para pegar en las ventanas o colgarlos del árbol para renovar el ambiente antes del 31 de diciembre.

    Terapia anti-estrés: Recortar patrones repetitivos tiene un efecto relajante comprobado para los adultos.

    Llenen sus casas de arte y disfruten de estos días de calma que nos regala el fin de año.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


