Cráter Jezero en Marte: hallazgo de una formación rocosa que tiene forma de sombrero

El Rover Perseverance, vehículo robotizado enviado por la NASA a Marte, halló una formación rocosa en forma de sombrero en el cráter Jezero.

La formación rocosa llamó la atención de la comunidad científica, la cual fue llamada como ‘Montaña Media’.

Actualmente el Rover Perseverance realiza un recorrido en el cráter Jezero.

La formación será investigada a fondo para comprender la geología del planeta rojo.

La forma rara de sombrero, indica que la roca fue afectada por la erosión, causada por el contacto con agua. Lo que daría una pista del clima del planeta en el pasado.

“Este método analítico rutinario tiene el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre y profundizar nuestra comprensión tanto del origen como de la química de la vida más primitiva en la Tierra”, dijo Proceedings of the National Academy of Sciences.

I used my self-driving smarts to tackle a rocky road head on–literally. I drove through this maze of large rocks using my AutoNav software and did it in about a third of the time.

Read more about smarter driving: https://t.co/vfbp0lKbJw pic.twitter.com/Qmch4Y6cK4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 25, 2023