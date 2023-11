Coyote vs. Acme no será tirada a la basura por Warner Bros como sucedió con «Batgirl» producción que terminada nunca salió a salas.

Una carta de libertad, le ha dado Warner al director de «Coyote Vs Acme«, la película live action del universo del Correcaminos. Una producción protaginizada por John Cena y Will Forte, basada en una tira cómica publicada por el diario The New Yorker en 1990. Coyote vs. Acme fue producida y coescrita por James Gunn actual co-director y co-CEO de la recién creada DC Studios. Quien esperaba ver también su producción en salas y le tocó ver que iba a la basura. Afortunadamente, Warner le dijo al director de la película Dave Green, que puede venderla a otros estudios o el mejor postor sin limitaciones de sala o plataformas. La historia al estilo de Space Jam, muestra al Coyote enfrentándose en una demanda presentada a la compañía ACME. El motivo «lo defectuosos productos que usó para intentar atrapar el Correcaminos, a lo largo de la historia».

INTRO CLÁSIO TV CORRECAMINOS CON EL COYOTE



El Dato: Más de 1.000 veces intentó el Coyote desde 1948, atrapar al Correcaminos y en los 90 se emitió un capítulo donde lo atrapa y de tanto pensar lo deja libre. Varios actores que participaron en la película piden a Gunn y al director que no la dejen morir para que su trabajos sea visto y revindicados por sus familias además del gremio Hollywood.

