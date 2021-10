Cuarto pico de la pandemia por Covid-19 estaría próximo a llegar según MinSalud

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el cuarto pico de la pandemia por Covid-19 es inevitable, y de acuerdo con sus proyecciones, “podría darse pronto. Este podría tener una duración más corta que el tercer pico que tuvimos, pero todavía es una incógnita la mortalidad que podríamos tener”.

Asimismo, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, explicó que «los escenarios futuros dependen del presente”, por lo cual, habla de una “posibilidad de un cuarto pico, con diferentes tamaños”.

Además, Ospina añadió que pese a que la variante Delta es más peligrosa, solo hay registró de 17% de los casos. Sin embargo, existe la variante ‘Mu’ que es propia del país, y por ende la que predomina.

«Ahora hay una preocupación por menores de 50 años, personas que no se han querido vacunar. He insistido que no se disminuya el número de pruebas que se realizan. Con la caída de las pruebas podemos afirmar que no todas las EPS están monitoreando todas las cadenas de contagio”, destacó Ospina.

Las entidades continúan recomendando a los ciudadanos que se vacunen contra el Covid-19, pues las personas que se niegan a aplicarse el biológico o aquellos que no han completado el esquema están más propensos a contagiarse del virus y recaer en un grave estado de salud.

