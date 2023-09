Costas llama a 25 jugadores para un microciclo mientras el fútbol boliviano está parado

in

La Paz, 21 sep (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el argentino Gustavo Costas, convocó este jueves a 25 jugadores de equipos locales para un microciclo de entrenamientos en La Paz, en medio del parón del campeonato boliviano por las denuncias de corrupción y amaño de partidos.

La nómina difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) incluye a 11 jugadores del Bolívar, siete del Always Ready y cuatro del The Strongest.

Además, el Blooming, el Aurora y el Universitario de Vinto aportan con uno cada uno.

Entre los futbolistas llamados están los metas Carlos Lampe, del Bolívar, y Guillermo Viscarra, del The Strongest, que fue titular en las dos primeras fechas de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

En la lista destacan algunos retornos, como los centrocampistas Ramiro Vaca y Leonel Justiniano, del Bolívar, y el delantero Rodrigo Ramallo, del Aurora, quienes no fueron convocados para los partidos contra Brasil y Argentina.

Los jugadores concentrarán en La Paz desde este sábado hasta el 29 de septiembre.

Costas anunció en la víspera este ciclo de entrenamientos aprovechando la suspensión del torneo de la División Profesional boliviana, tras las denuncias de corrupción y la presentación de una denuncia en la Fiscalía.

"Sería una semana hasta que se resuelva si sigue el campeonato o no sigue", manifestó el entrenador.

En caso de que el torneo continúe paralizado, el trabajo de los jugadores se extenderá "hasta la fecha FIFA" de octubre, cuando se disputen las jornadas tercera y cuarta de las eliminatorias, agregó.

Bolivia recibirá el 12 de octubre a Ecuador en La Paz en la tercera fecha y el 17 visitará a Paraguay por la cuarta.

La Verde cayó por 5-1 en su debut en las eliminatorias ante Brasil y sufrió una derrota a domicilio ante Argentina por 0-3 en la segunda jornada, lo que le valió quedar última en la clasificación sin puntos y con una diferencia de menos siete goles.

Los 25 convocados por Costas son:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guilermo Viscarra (The Strongest) y Fabián Pereira (Always Ready).

Defensas: Pablo Vaca, Marcelo Suárez, Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo, Jesús Sagredo, Jairo Quinteros (Bolívar) y Carlos Roca (The Strongest).

Centrocampistas: Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Javier Uzeda, Miguel Villarroel (Bolívar), Diego Medina, Julio Herrera (Always Ready), Jeyson Chura (The Strongest), Rodrigo Ramallo (Aurora) y Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Lucas Chávez, Carmelo Algarañaz (Bolívar), José Martines (Always Ready) y Victor Ábrego (Universitario de Vinto).

Por: EFE