Costa Rica pide ayuda a Noruega para conocer sus posibles reservas de gas y petróleo

San José, 4 oct (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles que su Gobierno solicitó a Noruega apoyo para conocer los datos acerca de posibles reservas de petróleo y gas natural, con el fin de abrir una discusión en la sociedad costarricense sobre la conveniencia de aprovechar esos recursos naturales.

"Le pedimos al Gobierno de Noruega que lo hicieran como ayuda a nuestro país porque Noruega es el campeón del mundo en aprovechar los recursos naturales, conservar el ambiente y generar riqueza y prosperidad", declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

En Costa Rica, país reconocido mundialmente por sus políticas ambientales, la exploración y explotación petrolera y de gas se encuentra vetada hasta 2050 por medio de un decreto presidencial que podría ser revocado por cualquier presidente que lo considere oportuno.

La moratoria a la exploración y explotación petrolera rige desde 2002, establecida por decreto por el entonces presidente Abel Pacheco; luego fue extendida en el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y finalmente en el de Carlos Alvarado (2018-2022) con vigencia hasta 2050.

"Este gobierno ha decidido no amarrarse ideológicamente, porque eso (la moratoria) lo hicieron para pose (los anteriores gobiernos), y determinar el valor de los recursos que hay en el país y eso requiere hacer estudios no intrusivos. No estamos hablando de perforar, son estudios que toman ventaja de la tecnología moderna, digamos como radiografías", declaró Chaves este miércoles.

El mandatario dijo que los Gobiernos anteriores establecieron las moratorias por "pose" y para "verse bonito en una foto" e insistió en la necesidad de que Costa Rica conozca con precisión los recursos naturales con los que cuenta.

Chaves comentó que hay datos antiguos que deben ser afinados con tecnología moderna, pero calculó que pueden haber "400.000 o 500.000 millones de razones en dólares" para que al país discuta el tema.

Sobre Noruega, el mandatario dijo que ese país "era solo bosque y pesca" y que en la actualidad tiene el "fondo soberano más grande del mundo per cápita producto de haber explotado las reservas de gas y petróleo en el mar del norte".

"No existe contradicción entre la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales y la belleza natural de un país", apuntó.

Sobre echar para atrás la moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas, Chaves comentó que "va a requerir un diálogo nacional muy fuerte" y que para ello es necesario contar con la información precisa sobre las reservas del país.

"Que sean los costarricenses los que digan qué queremos", expresó.

Por: EFE