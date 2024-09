Cortes de luz en barrios de Bogotá, viernes 7 de junio de 2024

Resumen: Cortes de luz programados para el viernes 7 de junio de 2024 en Bogotá: Ten en cuenta que esta información puede cambiar. Te recomendamos consultar la página web de Enel Colombia o sus redes sociales para obtener la información más reciente. Enel Colombia realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Bogotá el viernes 7 de junio de 2024, lo que afectará el servicio en algunos barrios. A continuación, se detallan los barrios afectados y los horarios de los cortes: Localidad Engativá Barrio Sabana del Dorado: De 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Entre calle 62 y calle 64, de carrera 112 a carrera 114. Localidad Puente Aranda Barrio Pensilvania: De 7:00 a.m. a 8:30 p.m. Entre carrera 33 y carrera 35, de calle 7 a calle 9. Barrio Montes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Entre calle 0 y calle 2, de carrera 39 a carrera 41. Barrio Ospina Pérez: De 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Entre carrera 45 y carrera 47, de calle 36 sur a calle 38 sur. Barrio Remanso: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Entre calle 7 sur y calle 11 sur, de carrera 40 a carrera 43. Barrio San Eusebio: De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Entre carrera 50 y carrera 52, de calle 17 sur a calle 19 sur. Localidad Santa Fe Barrio Veracruz: De 9:15 a.m. a 5:15 p.m. Entre calle 18 y calle 20, de carrera 3 a carrera 5. Localidad Suba Barrio San José de Bavaria: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre calle 172 y calle 184, de carrera 56 a carrera 58. Localidad Usaquén Barrio Santa Ana Occidental: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Entre carrera 6 y carrera 8, de calle 106 a calle 108. Localidad Bosa Barrio San Bernardino I: De 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Entre calle 72 sur y calle 77 sur, de carrera 77 a carrera 79. Localidad Kennedy Barrio Gran Britalia I: De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Entre calle 44 sur y calle 48 sur, de carrera 80 a carrera 82.