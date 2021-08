¡Llene el balde de una vez! Esta semana se va el agua en estos barrios de Medellín

Empresas Públicas de Medellín- EPM- informó que, para realizar trabajos técnicos y de mantenimiento en la red es necesario interrumpir el servicio de agua, de manera programada, en estos sectores de Medellín:

Entre las 5:00 p.m. del lunes 30 de agosto y las 4:30 a.m. del martes 31 de agosto:

Circuito La Quiebra | Medellín

Calles 48DD a 49A entre carreras 97A y 99DD.

Calles 48BB entre 99B y carrera 99F.

Carreras 99DD a 109A entre calles 48F a 55.

Incluye 2.609 clientes de los barrios: Juan XXIII, La Quiebra, La Pradera y Santa Margarita.

Entre las 9:00 p.m. del martes 31 de agosto y las 3:00 a.m. del miércoles 1 de septiembre:

Circuito Gerona | Medellín

Calles 39 C a 44 entre carreras 38C y 44.

Incluye 2.461 clientes de los barrios: El Salvador, Las Palmas y San Diego.

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 1 de septiembre y las 4:00 a.m. del jueves 2 de septiembre, se va el agua en:

Circuito Santo Domingo | Medellín

Calles 84A a 84C entre carreras 31A y carrera 31B.

Calles 84C a 86 entre carreras 31 y 31AA.

Calles 86 a 86AB entre carreras 30 y 31AA.

Calles 86AB a 89 entre carreras 31 y 33.

Calles 89 a 89A entre carreras 31 y 34.

Calles 89A a 91 entre carreras 31 y 33.

Calles 91 a 91A entre carreras 31B y 34.

Calles 91A a 93A entre carreras 31B y 32.

Calles 93A a 100B entre carreras 30 y 37.

Calles 100B a 102 entre carreras 28 y 37.

Calles 102 a 107B entre carreras 28 y 37A.

Calles 107B a 110 entre carreras 28 y 32A.

Calles 110 a 112 entre carreras 28 y 33.

Calles 112 a 121 entre carreras 28E y 30.

Incluye 15.808 clientes de los barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No.2 (Santa Elena), San José La Cima No.1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Por los cortes de agua, EPM ofrece excusas, pero avisa con tiempo

EPM presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones de agua y agradece su comprensión.

Para ver más noticias de Medellín, ingrese aquí.

¡Qué impresión! Le 'enterraron' un cucharón muy cerca al ojo en medio de una riña https://t.co/uQrE4m757R — Minuto30.com (@minuto30com) August 30, 2021