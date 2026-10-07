Resumen: La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años y cuatro meses de prisión contra Jorge Luis Jiménez Acosta por actos reiterados de violencia intrafamiliar en presencia de su hija

Corte Suprema deja en firme condena contra hombre que ejerció violencia sistemática contra su expareja en Medellín

Minuto30.com .- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y cuatro meses de prisión dictada en contra de Jorge Luis Jiménez Acosta, tras hallarlo culpable de someter a su expareja a actos sistemáticos de violencia física y verbal en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el expediente judicial, Jiménez Acosta ejerció un patrón de maltrato continuo contra la víctima, quien es la madre de su hija, entre los años 2017 y 2020, periodo en el cual, según documentó la investigación, le hizo «la vida a cuadritos» a la mujer.

Las agresiones incluyeron golpes, maltratos e insultos reiterados, los cuales en varias ocasiones se perpetraron de manera agravante en presencia de la menor de edad.

Precedente en la jurisprudencia por violencia intrafamiliar

El fallo del alto tribunal destaca por la aplicación de una nueva interpretación jurídica. Al evaluar el caso, la Sala concluyó que se configuraba la excepción que permite aplicar el concurso real, homogéneo y sucesivo en el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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Esta determinación se tomó luego de que la administración de justicia lograra acreditar, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de tres episodios de agresión claramente diferenciados e individualizados a lo largo de los tres años de maltrato.

Con esta decisión de casación, la Corte Suprema de Justicia ratifica en su totalidad el fallo de primera instancia proferido el 21 de octubre de 2020 por el Juzgado 45 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín. Dicha sentencia condenatoria ya había superado la revisión de segunda instancia, donde fue respaldada y confirmada por el Tribunal Superior de la capital antioqueña.

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