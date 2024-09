Corte de luz en varias localidades de Bogotá este 13 de junio

Resumen: Ten en cuenta que Enel Colombia realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Bogotá este jueves 13 de junio de 2024, lo que podría generar interrupciones del servicio en algunos sectores de la ciudad. A continuación, te detallamos los barrios y sectores afectados: Localidad Fontibón: De la carrera 123 a carrera 125 entre calle 16 a calle 18 - Barrio San Pablo Jericó. Horario: De 8:15 a.m. a 5:00 p.m. Localidad Teusaquillo: De la carrera 50 a carrera 52 entre calle 43 a calle 45 - Barrio La Esmeralda. Horario: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Localidad Los Mártires: De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 15 a calle 17 - Barrio El Listón. Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 7 a calle 9 - Barrio Ricaurte. Horario: De 8:45 a.m. a 6:00 p.m. Localidad Barrios Unidos: De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 69 a calle 71 - Barrio Concepción Norte. Horario: De 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Localidad Engativá: De la calle 76 a calle 75 entre carrera 119 a carrera 121 - Barrio Villas de Alcalá. Horario: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Localidad Suba: De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 151 a calle 153 - Barrio El Plan. Horario: De 7:45 a.m. a 1:00 p.m. Localidad San Cristóbal: De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 39 sur a calle 42 sur - Barrio La Victoria. Horario: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.