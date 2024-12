Corte de luz en Bogotá este martes 21 de mayo de 2024

Resumen: Meta description: Enel Colombia realiza trabajos de mantenimiento este martes 21 de mayo en varios barrios de Bogotá. Programación: Barrios Unidos: 9:00 a.m. - 12:00 m., 2:00 p.m. - 5:00 p.m., 10:00 p.m. - 11:59 p.m. Chapinero: 2:00 p.m. - 3:30 p.m., 9:00 a.m. - 12:00 m., 11:00 a.m. - 12:30 m., 9:00 a.m. - 10:30 p.m., 7:00 a.m. - 8:30 a.m. Engativá: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Santa Fe: 12:00 a.m. - 6:00 a.m. Suba: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., 8:30 a.m. - 3:30 p.m., 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Bosa: 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Puente Aranda: 8:45 a.m. - 6:00 p.m.